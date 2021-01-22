МИСиС запускает уникальную программу переподготовки преподавателей

МИСиС совместно с британским University College London (UCL) запускает программу "Международное академическое лидерство" - о том, как придумывать конкурентоспособные образовательные программы.

События прошлого года наглядно показали: преподаватели университетов должны уметь готовить высококвалифицированных специалистов в новых условиях, переосмыслив при этом педагогические наработки - и свои, и ведущих образовательных центров мира.

- Сетевые программы с иностранными вузами - пока редкость в российском образовательном пространстве, - рассказали "РГ" в пресс-службе МИСиС. - Особенно, когда речь о развитии профессионального мастерства преподавателей. Такое сотрудничество если и реализуется, то, как правило, в традиционном формате "приглашенного лектора".

- Программа с University College London задумана как глубокое переосмысление того, каким должно быть сегодня инженерное образование - с учетом стремительного технологического прогресса и появления новых профессий, - прокомментировал первый проректор МИСиС Сергей Салихов. - Рынок труда очень меняется благодаря развитию технологий в области искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. Уже сегодня необходимо закладывать в образовательные программы обучение компетенциям и навыкам, которые будут востребованы через 10-15 лет. Цель нашей программы - научить преподавателей проектировать конкурентоспособные на международном уровне образовательные программы, обучаясь у лидеров в этой области. Или, как говорят специалисты UCL, "научиться проектировать образовательные программы для 2030 года".

Слушателям необходимо пройти шесть образовательных модулей, часть из которых изучается на базе МИСиС, а часть - на базе UCL ARENA CENTRE (центр педагогического обучения в University College London). Модули такие: "Новая реальность в образовании: цифровая трансформация преподавания и обучения", "Технологии и методики проектирования образовательных программ", "Проектирование концепции и детализированного учебного плана" и др.

В конце обучения преподавателей ждет защита "дипломных работ" - концепций собственных образовательных программ по приоритетным в университете направлениям: новые материалы и технологии производства, новые инженерные решения, квантовые технологии, биомедицинские материалы и биоинженерия и т.д.