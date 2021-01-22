МВД проверит факты вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции

В пресс-центре МВД России рассказали о получении информации с мест о том, что руководители региональных штабов организации, возглавляемой блогером Алексеем Навальным, получили от своих соратников указание "максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах".

Отмечается, что такие указания распространяют как находящиеся внутри России, так и за пределами страны соратники блогера. В частности, называются имена Ивана Жданова и Леонида Волкова.

При этом, отмечают в полиции, распространяется заведомо ложная информация.

Кроме того, руководители этих штабов "занимаются организацией провокаций и насильственных действий".

В пресс-центре МВД уточнили, что организаторы незаконных акций акцентируют внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ.

Отмечается, что профильное подразделение МВД России по указанным фактам проведёт доследственную проверку.

В МВД также напомнили, что в последние несколько дней на видеосервисе TikTok был размещен ряд видеороликов, в которых молодые люди в форменном обмундировании сотрудников полиции заявляли о поддержке несанкционированных публичных мероприятий и своём якобы нежелании продолжать службу в органах внутренних дел. Полицейские оперативно выяснили, что все подобные ролики являются постановочными и носят фейковый характер. Снявшиеся в них молодые люди не имеют никакого отношения к полиции. Причем некоторые из "героев" уже принесли свои извинения за участие в сомнительной акции, опубликовав их в своих соцсетях.