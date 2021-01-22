На МКС доставят микроскоп для проверки места утечки воздуха

- Пока мы нашли одну. Под подозрением еще место, где есть какая-то негерметичность, - цитирует Соловьева ТАСС. - Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны исследовать это место.

По его словам, эту негерметичность можно сравнить с тем, как если бы вы корпус МКС просверлили сверлом диаметром 0,2 мм.

- Я думаю, в быту и сверл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, - рассказал Владимир Соловьев. - А так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки.

Он также подчеркнул, что потери воздуха незначительны: минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту.