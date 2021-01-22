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22.01.2021 22:58
Рубрика: Спорт

На телеканале "Звезда" вышел первый выпуск проекта "Легендарные матчи"

Текст: Илья Соболев
На телеканале "Звезда" вышел первый выпуск проекта "Легендарные матчи", посвященного знаковым событиям в истории отечественного спорта. В дебютной программе речь шла о первой игре финала хоккейного Кубка Канады-1987, в которой принимал участие и ведущий передачи, Вячеслав Фетисов.
Фото: РИА Новости
Вячеслав Фетисов - о легендарных матчах в истории советского и российского спорта

В недавнем интервью "РГ" Фетисов рассказывал: "Обсуждая формат будущей программы, мы решили, что надо не просто показать видеозапись, но и привлечь к рассказу о тех днях самих участников матчей, тренеров, журналистов, вспомнить о деталях, оставшихся тогда "за кадром", продемонстрировать экипировку того времени, напомнить об обстановке, в которой проходили поединки, - это и политика, и забытые теперь бытовые подробности той далекой жизни".

Это у создателей программы получилось на все сто. В студию пришли партнеры Фетисова по той команде: Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Пряхин, Александр Федотов, Александр Семак, бросок которого принес победу сборной СССР в овертайме - 6:5. К эфиру подключались Игорь Ларионов, Вячеслав Быков, наставник "кленовых листьев" Майк Кинэн, другие канадские ветераны.

Вот канадцы забивают одну из шайб и тут же следует разбор от Быкова, мол, "мое упущение, что недостаточно плотно сыграл с Гилмором", заканчивается период - Каменский рассказывает о мини-собрании Тихонова. Семак - о победной шайбе: "Выезжаем, смотрю, Грант Фюр все ворота заняты, только маленькая дырочка, в нее и попал".

Легендарные хоккеисты рассказывали не только о перипетиях непосредственно матча, но о том, что было вокруг, в чем приходилось выходить на лед. Вспоминали как клали краги в баню, чтобы они стали мягче, как хлюпали намокшие коньки и многое другое. И всем это под умелым управлением Вячеслава Фетисова, который уже не в первый раз показал себя умелым ведущим.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Ну а центральным элементом программы стала полная запись матча, причем в неожиданно прекрасном качестве. Впрочем, хоккей в этой встрече команды показали такого уровня, что качество картинки как тогда уходило на второй план, так и сейчас не было главным.

Отметим, что создатели проекта не стали ограничиваться только хоккеем. Зрителей ждут рассказы о победе футбольной сборной СССР в финале Олимпиады-1988 в Сеуле, триумфе баскетболистов на тех же Играх и о других важнейших моментах нашего спорта.

Ну а следующий выпуск "Легендарных матчей" выйдет завтра в субботу 23 января в 19.20 и будет посвящен второй игре финала хоккейного Кубка Канады-1987.

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