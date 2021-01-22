Новости

В Екатеринбурге при пожаре в десятиэтажке пострадали три человека 08:02
СМИ назвали возможную причину крушения Boeing 737 в Индонезии 07:55
Названа опасная ошибка, которую часто допускают перенесшие COVID-19 07:45
Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска 07:31
В Макао выявлен первый за полгода случай заражения коронавирусом 07:30
Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа 07:30
В Таиланде предложили организовать для путешественников туры с вакцинацией 06:43
В пятницу в Москве потеплеет до +1 градуса 06:33
Начальника хабаровского подразделения МЧС осудили на 9,5 лет за взятки 06:08
В Кузбассе два горняка погибли при обрушении шахты 05:51
В Новой Зеландии запустят новую программу выкупа оружия у населения 05:51
Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 05:43
В Пентагоне прокомментировали возможность продления ДСНВ 05:35
Не менее восьми человек стали жертвами взрыва на юго-западе Индии 05:30
В США выразили беспокойство из-за южноафриканского штамма коронавируса 05:00
Авиакомпания Emirates снова будет летать в Австралию 04:50
СМИ: Правительство Японии хочет отменить Олимпиаду из-за COVID-19 04:38
Власти Малайзии вернули строгие ограничения на фоне роста случаев COVID-19 04:32
Маск пообещал $100 млн за наилучшую технологию улавливания СО2 03:58
ЕС ввел понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе 03:52
Главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19 03:40
Республиканцы предложили начать процесс импичмента Трампу в сенате в феврале 03:06
Байден обошел Трампа по количеству телезрителей во время инаугурации 02:50
Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона 02:40
В Мексике выросла смертность от коронавируса 02:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 07:45
Рубрика: Общество

Названа опасная ошибка, которую часто допускают перенесшие COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

У переболевших коронавирусом возникает закономерный вопрос - как восстановиться после болезни быстро и полно. Реабилитация зависит от тяжести и объема поражения легочной ткани и организма в целом, предупредила врач-пульмонолог первой категории, врач-терапевт, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа.

Фото: iStock
Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Так, у многих пациентов после инфекции, которую они успешно побороли, наблюдается остаточный "ковидный кашель". Он может сохраняться до месяца-полутора, но это вовсе не является показанием к продолжению приема антибиотиков, передает aif.ru.

Облегчить состояние без вреда для здоровья помогут дыхательная гимнастика и массаж. Допускается прием мукоактивных препаратов для облегчения откашливания.

Легочная реабилитация с индивидуальным подбором упражнений показана пациентам, перенесшим пневмонию средней степени тяжести. При условии, что рентген зафиксировал положительную динамику.

Пациентам после реанимации необходимо пройти весь комплекс реабилитационных мероприятий, которые назначит врач. Какие-либо физические нагрузки после ИВЛ нужно подключать очень осторожно и постепенно, предупредила терапевт.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В войска передан новейший комплекс разведки "Пенициллин"
Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России