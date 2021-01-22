Названа опасная ошибка, которую часто допускают перенесшие COVID-19

У переболевших коронавирусом возникает закономерный вопрос - как восстановиться после болезни быстро и полно. Реабилитация зависит от тяжести и объема поражения легочной ткани и организма в целом, предупредила врач-пульмонолог первой категории, врач-терапевт, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа.

Так, у многих пациентов после инфекции, которую они успешно побороли, наблюдается остаточный "ковидный кашель". Он может сохраняться до месяца-полутора, но это вовсе не является показанием к продолжению приема антибиотиков, передает aif.ru.

Облегчить состояние без вреда для здоровья помогут дыхательная гимнастика и массаж. Допускается прием мукоактивных препаратов для облегчения откашливания.

Легочная реабилитация с индивидуальным подбором упражнений показана пациентам, перенесшим пневмонию средней степени тяжести. При условии, что рентген зафиксировал положительную динамику.

Пациентам после реанимации необходимо пройти весь комплекс реабилитационных мероприятий, которые назначит врач. Какие-либо физические нагрузки после ИВЛ нужно подключать очень осторожно и постепенно, предупредила терапевт.