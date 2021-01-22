Три смартфона от Apple, работающие на процессоре A9, останутся без обновления iOS 15 в этом году. В их число вошли iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения.

Кроме того, новую версию iOS 15 не смогут установить владельцы планшетов iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) и iPad 5 (2017), которые работают на чипах Apple A8, A8X и A9, пишет MacRumors.

Напомним, что iPhone 6s и 6s Plus были анонсированы в 2015 году, а iPhone SE - в марте 2016 года. Все они получили обновление iOS 14, которое станет для них последним.

Установить iOS15 можно будет на смартфоны iPhone 7/7Plus и более новые модели. Операционка должна быть представлена летом 2021 года, ее развертывание начнется осенью, в сентябре или октябре.