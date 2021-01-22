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22.01.2021 11:25
Рубрика: Культура

Новый проект покажет редкие артефакты из российских музеев

Текст: Сусанна Альперина
Новый проект "Артефакты. Культурный детектив", который состоит из 5 квестов-фильмов, можно уже с пятницы смотреть в интернете, а в субботу, 23 января, он выйдет на ТВ. Проект необычен тем, что каждый фильм цикла рассказывает о необычном экспонате, хранящемся в региональном российском музее, и связанных с ним историях и легендах. Первый фильм "Новый Иерусалим" выходит на мультимедийном сервисе Okko 22 января, а также - в эфире телеканала "Моя Планета" - 23 января в 19.00. В фильме зрители отправятся на берега подмосковной реки Истры, чтобы выяснить, как Истра превратилась в реку Иордан, почему именно на ее берегах появилась архитектурная икона святых мест Иерусалима и как та самая икона "Спас Вседержитель" предсказала судьбу патриарха Никона.

Новые серии будут появляться каждую субботу на "Моей Планете": 30 января - "Импрессионизм по-русски", 6 февраля - "Тульские оружейники", 13 февраля - "Гороховецкая игрушка" и 20 февраля - "Сказки Ивангорода".

Фото: РИА Новости
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Ключевой технологией при создании цикла документальных фильмов стала субъективная съемка POV с использованием специального шлема. Этот съемочный прием европейского актуального документального кино позволит зрителям увидеть реальность глазами популярного ведущего телеканала "Моя Планета" Андрея Понкратова, который стал голосом проекта "Артефакты. Культурный детектив".

"Мне, как телезрителю, живущему в России, интересно смотреть про нашу историю - что происходит здесь - и сейчас, и в прошлом. У нас музеи с богатейшим фондом - есть, что посмотреть, и есть что показать. Давайте ценить то, что у нас есть, и то, что мы имеем. А имеем мы немало - у нас есть блестящая возможность путешествовать по нашей большой стране. Мы можем поехать на Север, Юг, на Кавказ и в другие регионы. Мы счастливые люди! И, несмотря на тяжелые условия пандемии, я считаю, что это и не трудности вовсе. А так - пустяки", - ведущий телеканала "Моя Планета" Андрей Понкратов.

"Проект "Артефакты. Культурный детектив" - это прекрасная возможность посетить уникальные российские музеи, не только не выезжая из своего города, но даже не выходя из дома. Все знают, что в Москве и Петербурге богатые музейные коллекции, но гораздо меньше людей знакомы с собранием импрессионистских картин Коровина в Ярославле или со знаменитыми сказочными иллюстрациями Билибина в Ивангороде. Наш проект создан для того, чтобы исправить эту несправедливость и рассказать широкой аудитории о том, какие удивительные артефакты можно обнаружить в пяти региональных музеях, какие по-настоящему детективные истории стоят за отдельными экспонатами и целыми коллекциями, какие тайны связывают судьбы великих художников и города, где проходили съемки", - заместитель генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Ирина Осадчая.

Тем временем

Мультимедиа-гиды на платформе с технологией дополненной реальности "Артефакт" появляются во многих российских музеях благодаря нацпроекту "Культура". Только в 2020 году было создано 78 таких гидов, а к 2024 году их станет не менее 450. Эти технологии позволяют сделать культуру доступной даже в самых отдаленных регионах страны.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Арт Музеи и памятники Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк РГ-Видео

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