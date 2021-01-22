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22.01.2021 15:59
Рубрика: Общество

Новый российский модуль "Наука" запустят к МКС летом

Текст: Наталия Ячменникова

Запуск модуля "Наука" состоится летом. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Фото: NASA/Roscosmos
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Ранее в "Роскосмосе" рассказали, что на космодроме Байконур продолжаются контрольные испытания модуля "Наука". Специалисты госкорпорации завершили 80% запланированных проверок. Так, проведены испытания системы телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа. Проверены основной и резервный комплекты системы обеспечения температурного режима модуля, составные части комплекса двигательных установок "Науки", система управления движением и навигацией модуля, а также другие системы.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" - 17-й модуль для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. МЛМ очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил СМИ, что институт рассчитывает после запуска "Науки" поставить для него два научных прибора. Первый прибор - "Ковергенция" - комплекс для исследования климатических изменений на Земле. Второй - бортовой детектор нейтронов - для изучения нейтронного потока от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой.

Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Это еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д.

По оценкам многих экспертов, в перспективе "Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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