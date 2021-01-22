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Ольга Бузова рассталась с чемпионом России по бальным танцам Давой

Поп-музыка
    22.01.2021, 13:20
Текст:   Олег Усков

Только что отметившая свое 35-летия российская телеведущая Ольга Бузова объявила о расставании с 27-летним рэпером, чемпионом России по бальным танцам и видеоблогером Давой (DAVA, Давид Манукян).

Фото: youtube.com/ Россия 1
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Заявление прозвучало в Instagram Ольги, за три часа собрав более 700 000 отметок "нравится".

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить", - пишет Бузова, уточняя: "Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас" (редакция - авторская).

При этом телеведущая отмечает, что она благодарна Даве "за мгновенья счастья". И что действительно любила его и любит. "Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви", - сообщила Ольга.

Фото: instagram.com/ annakhilkevich
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"Я знаю, вы меня любите. Помогите: не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу", - подытожила Бузова.

Блогер ситуацию пока никак не комментирует. При этом РИА Новости напоминает, что 20 января на торжествах по случаю дня рождения исполнительницы произошел скандал: "Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют". Указано, что Ольга разозлилась на Даву за "сильное опоздание".

О предполагаемом романе Бузовой и Манукяна стали известно летом прошлого года после выхода клипа Ольги на песню "Лайкер", в котором они изобразили пару. Далее появилась информация, что молодые поженились на Мальдивах. Впрочем, без убедительных доказательств.

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