Новости

Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность 14:10
В суд передано дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве 13:57
Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады 13:50
В столичной полиции рассказали, как будут пресекать нарушения на улицах 13:50
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена 13:47
В Москве врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации 13:42
Врач-кардиолог дал советы по профилактике тахикардии на дому 13:40
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток - 2" 13:29
В Татарстане завели дело по факту взрыва на нефтезаводе 13:24
В Госдуме опровергли повышение тарифов на мобильную связь 13:17
Банк ДОМ.РФ запустил проектное финансирование на индивидуальные дома 13:11
На Урале адвоката осудили за аферу с жильем и землей на 13 млн рублей 13:04
В Волгограде семье погибшего полицейского вручили орден 13:04
Скончалась актриса из "Остаться в живых" и "Вавилона-5" Мира Фурлан 13:02
Министр обороны США резко высказался об истребителе F-35 12:39
В Москве появится 500 новых парковок для резидентов 12:33
В России объявлен конкурс на создание при вузах спецшкол-интернатов 12:32
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов" 12:31
МИД РФ: Москва не оставит без ответа высылку дипломата из Албании 12:19
В пилотных регионах создадут более полную базу данных о недвижимости 12:11
Доступ в интернет получили 26,6 тысячи социальных объекта 12:10
В Сирии началось строительство храма Святой Софии 12:01
Сирийские средства ПВО отразили авиаудары Израиля 11:52
Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена 11:46
Вирусолог рассказал об ограничениях после прививки от COVID-19 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 13:50
Рубрика: Спорт

Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

В оргкомитете проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио опровергли появившуюся накануне в СМИ информацию о возможной отмене турнира.

Фото: АР
Состоятся ли Олимпийские Игры в Токио

"В некоторых новостных сообщениях, которые были опубликованы сегодня, утверждается, что правительство Японии в частном порядке пришло к заключению о необходимости отмены Олимпийских и Паралимпийских игр. Это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнули в оргкомитете.

В заявлении, в частности, сказано, что обновленное расписание турнира, который начнется 23 июля с церемонии открытия, было утверждено в июле 2020 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). В "Токио-2020" добавили, что примут все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса для безопасного проведения ОИ.

Ранее британское издание Times со ссылкой на анонимные источники сообщило о неофициальной проработке японским правительством вопроса отмены турнира из-за пандемии коронавируса. В материале издания отмечается, что власти островного государства рассчитывают принять соревнования в 2032 году.

В свою очередь губернатор Токио Юрико Коикэ также отвергла домыслы об отмене Олимпиады. "В ходе проработки вопросов (по организации ОИ - прим. "РГ") с правительством, оргкомитетом "Токио-2020" и МОК тема отмены или переноса Олимпиады не поднималась", - заявила глава столичной администрации.

Напомним, что летняя Олимпиада в Токио изначально должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в марте прошлого года на фоне обострения эпидемиологической обстановки в мире было принято решение отложить состязания на год. Ожидается, что ОИ пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.

Томас Бах: Уверен, что Олимпиада в Токио состоится летом
Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток - 2"
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон