Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады

В оргкомитете проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио опровергли появившуюся накануне в СМИ информацию о возможной отмене турнира.

"В некоторых новостных сообщениях, которые были опубликованы сегодня, утверждается, что правительство Японии в частном порядке пришло к заключению о необходимости отмены Олимпийских и Паралимпийских игр. Это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнули в оргкомитете.

В заявлении, в частности, сказано, что обновленное расписание турнира, который начнется 23 июля с церемонии открытия, было утверждено в июле 2020 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). В "Токио-2020" добавили, что примут все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса для безопасного проведения ОИ.

Ранее британское издание Times со ссылкой на анонимные источники сообщило о неофициальной проработке японским правительством вопроса отмены турнира из-за пандемии коронавируса. В материале издания отмечается, что власти островного государства рассчитывают принять соревнования в 2032 году.

В свою очередь губернатор Токио Юрико Коикэ также отвергла домыслы об отмене Олимпиады. "В ходе проработки вопросов (по организации ОИ - прим. "РГ") с правительством, оргкомитетом "Токио-2020" и МОК тема отмены или переноса Олимпиады не поднималась", - заявила глава столичной администрации.

Напомним, что летняя Олимпиада в Токио изначально должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в марте прошлого года на фоне обострения эпидемиологической обстановки в мире было принято решение отложить состязания на год. Ожидается, что ОИ пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.