Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа

Парламент Нидерландов поддержал предложение правительства о введении комендантского часа в стране. Это будет сделано впервые со времен Второй мировой войны.

С 23 января комендантский час будет действовать с 21:00 до 04:30 по местному времени. В этот период граждане смогут передвигаться по улицам только в исключительных случаях. Тем, кто направляется на работу или с работы, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение, пишет ТАСС. Выгул собак разрешен, но только одним членом семьи. Нарушителей ждет штраф. Отмечается также, что по ночам будут работать службы экстренной помощи и доставки продуктов на дом.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени в Нидерландах коронавирусом заразились более 932 тысяч человек, из них свыше 13 тысяч скончались. Для предотвращения распространения COVID-19 с середины декабря 2020 года в стране был введен строгий карантин.