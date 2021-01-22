Почему Google уже месяц не обновляет приложения для iPhone и iPad

Google уже месяц не обновляет приложения для iPhone и iPad. Это связано c появлением "ярлыков конфиденциальности" в магазине App Store, благодаря которым пользователь может узнать, какие данные собирает то или иное приложение, пишет macrumors.com

"Ярлык конфиденциальности" в магазине Apple появился 8 декабря - до этой даты все разработчики приложений должны были предоставить информацию о том, какие данные собирает их приложение. Последний раз Google обновила собственные приложения 7 декабря, ровно за день до введения новых требований в App Store.

"Приложения Google, как известно, собирают большое количество информации о пользователях. Это основная причина задержки обновлений - разработчик должен предоставить весь перечень собираемых данных, - говорит Анастасия Булатова, юрист 65apps. - Особое внимание Apple уделяет персональным данным с повышенными требованиями к хранению и обработке, например, биометрической информации".

По словам юриста, на размещение приложения в App Store уходит около месяца: "В декабре мы размещали в App Store приложение, которое работает с фотографиями пользователей - на согласование с Apple политики конфиденциальности ушло около месяца. Представители "яблочников" очень тщательно изучали все условия хранения и обработки тех данных, с которыми работает приложение. Некоторые моменты нам приходилось объяснять по несколько раз - это было связано с постоянной сменой менеджеров на стороне App Store, это довольно частая история, ее тоже нужно учитывать. Если приложение работает с меньшим количеством данных, серьезных проблем не возникнет".

С Булатовой соглашается и Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels: "Технически процесс вообще никак не поменялся. Опросник с метками надо заполнить один раз, а обновления приложений надо загружать точно так же, как и раньше. Таким образом, никаких сложностей при взаимодействии с Apple на данном этапе у нас нет", - рассказывает он.

В ответ на запрос издания TechCrunch представитель Google заявил, что приложения компании "обновятся на этой или следующей неделе", но эти сроки уже прошли, а обновления так и не вышли. Пресс-служба Google в России не ответила на запрос "РГ".