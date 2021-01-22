Поиск Google могут впервые отключить в целой стране

Google может закрыть свою поисковую систему для австралийских пользователей, если разработанный в интересах местных СМИ законопроект станет законом.

Как пишет The Verge, законопроект обяжет компанию платить издателям новостных материалов за контент и вывод ссылок на них в поисковой выдаче (а не только в Google News). В свою очередь, представители Google считают, что такое требование противоречит самой идее интернета.

Выступая в сенате в Канберре, управляющий директор австралийского Google Мел Сильва отметила, что законопроект "нарушит" принципы поиска контента в Сети. "Если закон будет принят, у нас не будет другого выбора, кроме как отключить доступ к Google Search в Австралии. Бесплатные сервисы, которые мы предлагаем австралийским пользователям, и наша бизнес модель построены на возможности свободного обмена ссылками", - заявила она.