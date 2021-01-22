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Рубрика: Общество

Президент Союза "Офицеры группы Альфа" подарил свою книгу Джо Байдену

Текст: Валентина Зотикова
Настоящим бестселлером в России стала вышедшая два года назад книга "Люди А", написанная президентом Союза "Офицеры группы Альфа" Алексеем Филатовым. Это предельно искренний рассказ о ветеранах легендарного спецназа ФСБ, прошедших Афганистан, Чечню, Беслан… На днях увидела свет англоязычная версия книги: вышла она в день инаугурации президента США Джо Байдена. Один экземпляр автор выслал в подарок американскому лидеру с призывом объединить усилия двух стран в борьбе с общей угрозой - международным терроризмом: "Россия и США не должны враждовать!"

"Перед вами - правдивый рассказ о бойцах подразделения группы "Альфа". Живых и мертвых. Имена некоторых широко известны, о подвигах других знают лишь родные и близкие. Но все эти люди прожили достойную жизнь. Жизнь, о которой стоит рассказать…", - пишет в предисловии к книге "Люди А" Алексей Филатов, подполковник запаса Управления "А" Центра специального назначения ФСБ России, участник операции по освобождению заложников в Буденновске в июне 1995 года.

Англоязычная версия книги Алексея Филатова вышла в свет 20 января. Фото: Из личного архива

Герои повествования - люди, связавшие свою жизнь с главным антитеррористическим подразделением страны: те, кто обезвреживал боевиков, спасая жизни людей в мирных городах и поселках. На сегодня не существует более откровенной книги, обнажающей нерв судеб и событий бойцов спецназа. Автор коротко, живо и ярко описывает трудные и трагические будни обыкновенных Героев группы "А", давая возможность читателю оказаться "по ту сторону баррикад" и понять, какой ценой дается выполнение поставленной задачи. Читать подобные откровения нелегко, порой невыносимо, но нужно - для того, чтобы помнить…

- Мой старый друг, идеолог нашего ветеранского движения, Владимир Ширяев часто говорил, что стоило бы написать книгу о подразделении, - вспоминает Алексей Филатов. - Он хотел назвать ее "Феномен Альфы". Я слушал его и думал - а, собственно, в чем этот феномен? Эта книга - ответ на вопрос. Вернее, часть ответа. Бог даст - продолжу, пока все те, с кем я служил, не станут героями моих рассказов. Все деньги, собранные от продажи книги, пойдут в фонд помощи семьям погибших бойцов "Альфы".

Сразу после успеха первого издания книги - тираж разошелся молниеносно - автор получил предложение расширить аудиторию, издав версию для американских и британских читателей.

- Я подумал и согласился, - рассказывает писатель. - Пандемия немного задержала процесс: ведь публикация - это история не только про текст и его перевод, но и про множество технических, технологических и организационных деталей. Первые экземпляры книги "The Men of A" мне прислали 20 января, когда состоялась инаугурация нового президента США. То, что ее "рождение" пришлось на этот день, считаю не случайным, а потому посылаю экземпляр Джо Байдену.

Вместе с книгой он направил американскому лидеру письмо с пожеланиями.

"Уважаемый мистер Байден! Позвольте поздравить Вас с благополучно завершившейся инаугурацией как президент президента: глава НКО - главу государства", - пишет Филатов.

Ветеран "Альфы" напоминает о том, что "внутренние дела Америки" эхом отдаются во всем мире и, порой, превращаются в глобальные риски. Это оправдывает обеспокоенность людей процессами, происходящими в США. Это и рост социальной напряженности, и эскалация насилия в разных социальных группах, и общественное настроение 74 миллионов американцев. Эти и другие "Ваши проблемы" порождают множество рисков для всего мира. Уверен, что Вы осознаете масштаб ответственности и желаю Вам справиться со всеми этими вызовами как можно скорее".

Писатель верит, что связи двух великих стран могут быть крепче, чем сейчас: "Надеюсь, что добрые рабочие отношения, основа которых была заложена еще в далеком январе 1988 года Андреем Громыко, с которым Вы вместе работали над Договором о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, найдут отражение в Вашей сегодняшней политике. Важно то, что наши страны стоят перед лицом общей угрозы - международным терроризмом. Российские и американские контртеррористические спецподразделения работают и делают для предотвращения трагедий очень многое. Но куда больше способны сделать политики, объединив усилия".

Письмо американскому президенту Алексей Филатов завершает призывом: "Россия и США не должны враждовать! Не сочтите письмо ветеранов российского спецназа за вмешательство во внутренние дела Вашей страны. Мы лишь надеемся, что Вам удастся… сделать Америку снова разумной".

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