Псаки: Продление СНВ-3 важно для нормализации отношений с Россией

Предложенное президентом США Джо Байденом продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет, является особенно важным для нормализации отношений России и США. Об этом в четверг заявила Дженнифер Псаки, выступая на своем втором брифинге в должности официального представителя Белого дома. СНВ-3, от которого отказался предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп, ограничивает количество стратегических ядерных вооружений США и России.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать во второй половине дня в четверг предложение о продлении срока договора послу России в США Анатолию Антонову, сказал Associated Press один чиновник на условиях анонимности. Этот шаг, который дает ранний сигнал о намерении Байдена продолжать контроль над вооружениями, почти наверняка будет приветствоваться как Россией, так и ключевыми американскими союзниками, отметили эксперты.

В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Соединенные Штаты и Россию продлить договор, а затем расширить его. "Мы не должны оказаться в ситуации без ограничений по ядерным боеголовкам, и срок действия нового СНВ истечет в течение нескольких дней", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе. Генсек альянса подчеркнул, что "продление нового договора СНВ - это не конец, а начало усилий по дальнейшему усилению контроля над вооружениями".

Срок действия договора истекает 5 февраля, и это последнее оставшееся соглашение, ограничивающее ядерное оружие США и России. Подписанный в 2010 году президентом Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым, он ограничивает каждую страну не более чем 1550 развернутыми ядерными боеголовками. Обама добился ратификации договора сенатом, взяв на себя обязательство продолжить масштабную и чрезвычайно дорогостоящую программу модернизации ядерных сил США. При прогнозируемой стоимости, превышающей 1 триллион долларов в течение следующих нескольких десятилетий, план заключается в замене каждой из трех "опор" ядерной триады США - подводных лодок с баллистическими ракетами, бомбардировщиков с ядерными боеголовками и ядерных ракет наземного базирования. Президент Дональд Трамп резко критиковал новый договор СНВ, утверждая, что он "ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение". Трамп настаивал на включении Китая в договор, но Пекин сразу же отверг эту идею.