Путин и глава Евросовета обсудили возможности совместного производства вакцин

Президент России и председатель Европейского совета провели телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Шарль Мишель обстоятельно обсудили положение дел в отношениях между Россией и ЕС с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Путин и Мишель уделили внимание вопросам противодействия распространению коронавируса, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин.

По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг А. Навального.