Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых им чиновников

Текст размещен в электронной базе данных Госдумы. Поправки предложены в закон "О государственной гражданской службе РФ".

Ограничение, связанное с достижением 70 лет, не распространяется на упомянутые категории чиновников при продлении срока гражданской службы, следует из законодательной инициативы.

Законопроект подготовлен для повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы, говорится в пояснительной записке.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе - 65 лет. По достижении этого возраста чиновникам - руководителям из высшей группы должностей срок службы может быть продлен до 70 лет.

Но в ряде случаев возникает необходимость того, чтобы наиболее опытные и высококвалифицированные руководители продолжили свою работу и после достижения этого возраста. Поэтому президент предложил, чтобы возрастное ограничение не распространялось в исключительных случаях на назначаемых им чиновников при продлении срока госслужбы.