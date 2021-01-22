Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции

Владимир Путин продолжил вносить поправки о приоритете Конституции над международными договорами, предложив распространить эту норму на три кодекса - Земельный, Жилищный и Трудовой.

Такие законодательные инициативы появились сегодня в базе Госдумы. Сейчас из упомянутых кодексов следует, что если международный договор РФ устанавливает иные правила, чем предусмотренные российскими законами, то применяются правила международного договора. Президент предложил норму о том, что применение правил международных договоров в истолковании, противоречащем Конституции, не допускается.

Владимир Путин ранее внес пять инициатив о приоритете действия Конституции. Четыре из них - о внесении изменений в Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства и более чем сто законов он уже подписал в декабре 2020 года. Поправки в Семейный кодекс Госдума пока приняла только во втором чтении.