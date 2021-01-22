Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность

В сети сейчас можно встретить призывы к участию в акциях массового протеста. В связи с этим представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ, заслуженный юрист России Михаил Барщевский счел необходимым напомнить, что сейчас в столице еще продолжается пандемия коронавируса, во время которой жителям рекомендуют избегать лишних контактов, так как они чреваты новыми вспышками заболеваемости. Юрист предупреждает: за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции в Москве, грозит уголовная ответственность.

"Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них", - сказал Баршевский агентству "Москва".

По его мнению куда безопаснее тем, кто хочет принять участие в массовых акциях, выйти на балконы, а не на улицы:

"Я мог бы посоветовать организаторам таких митингов, чтобы люди выходили на балконы. Потому что, если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса".

Согласно ст. 236 УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, может наказываться лишением свободы на срок до двух лет, в случае смерти человека по неосторожности - от трех до пяти лет, в случае смерти двух или более лиц по неосторожности - от пяти до семи лет.

Напомню, в связи с распространением в средствах массовой информации, Сети и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года столичная полиция уже официально предупредила, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Как подчеркнули в полиции, попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранители будут немедленно реагировать на правонарушения и предпримут все нужные меры для обеспечения порядка, а нарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности, отметили в ведомстве.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Об этом накануне сказал и первый замглавы МВД, генерал-полковник полиции Александр Горовой, сообщивший о подготовке полицейских к охране общественного порядка при проведении несогласованных мероприятий 23 января. Он указал, что у правоохранителей есть все правовые основания привлечь к административной ответственности всех, кто призывает участвовать в митингах очно, в интернете или путем рассылки писем. Кроме того, Генеральная прокуратура РФ предостерегла от призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января 2021 года.