Детский омбудсмен Москвы высказалась о манипуляциях сознанием детей

Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве - специально для "РГ":

- Почему "Гаврош" и Белеет парус одинокий" - это истории про детский подвиг, а сегодняшние митинги и подростки - технологии и манипуляции?

Это невероятно циничная борьба добра и зла, как в "Дневном дозоре". Это стопроцентный охват аудитории. Более того, люди старшего возраста этих роликов не видят, потому что фильтры выставлены именно на подростков.

Тему обсуждают все мои знакомые, у кого есть дети-подростки. Мне звонили взрослые и говорили, что подписаны на TikTok, но этой информации не видят. Роскомнадзор, конечно, разберется, но, к сожалению, это все потом. На опережение действовать не получается.

Конечно, многое должна объяснять семья, школа. Но родителям некогда, а школа опаздывает. Сегодня слабо работает и правовое просвещение. Мы могли бы сказать: ребят, одно ваше необдуманное движение - и оно может отразиться на вашей жизни. Но мы стесняемся об этом говорить: ой, нельзя же пугать детей. Мы все время извиняемся. И вроде бы сегодня есть общественные движения, настроенные на созидание и добрые дела. Есть волонтерство, есть детские советы. Но это определенный круг ребят, которые уже заточены социально. Они сами пишут сверстникам в Facebook: "Ребята, остановитесь!" Но мы-то сейчас говорим о тех детях, которые никогда этой темы не касались, и тут они получают агрессивную информацию, им говорят: "Ребята, в ваших руках будущее!" Конечно, я пойду. В моих же руках будущее! Возможно, если бы мы, учителя, каждый день говорили: "Ребята, в ваших руках будущее", а не "Вы плохо учитесь", - то, может быть, дети по-другому чувствовали бы себя в этом мире.

И главное: по большому счету, подростку все равно против чего протестовать. Это особенность детской подростковой психики. Люди, которые призывают принять участие в митингах отлично понимают подростковое "А Баба-Яга против". Меня как директора школы, педагога, мать и бабушку возмущает, что мы стесняемся своих героев, скромно говорим о них. А здесь люди не стесняются. И в этой войне мы проигрываем. Нам стыдно играть на чувствах подростках, на их возрастных гормонах. Мы ответственные люди и мы понимаем, что строить историю на физиологических временных особенностях подростках нельзя. Этот дух противоречивости пройдет.

Историю нужно строить на духовных ценностях. Спросите любого подростка, ведь он ничего не понимает в политике. И этот цинизм меня очень раздражает. Если бы меня в подростковом возрасте представить в сегодняшней ситуации, я бы, наверное, тоже пошла. Потому что у меня множество "за": любопытно, у меня подростковое настроение "я против всех" и "я свободный человек, мне все можно".