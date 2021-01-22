Новости

СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции 18:44
Экс-глава Раменского района предстанет перед судом за убийство 18:37
В Оренбуржье три человека погибли в ДТП 18:35
Назван состав сборной России на эстафету в рамках Кубка мира по биатлону 18:00
Собянин: Считаю проведение незаконной акции 23 января недопустимым 17:56
Логинов не сдержал слез после победы на этапе Кубка мира в Италии 17:52
Детский омбудсмен Москвы высказалась о манипуляциях сознанием детей 17:47
В Москве проект Рублево-Архангельской линии метро вынесли на обсуждение 17:22
Кипр назвал дату открытия границ для туристов 17:09
Минпросвещения перезагрузит работу школ-инновационных площадок 17:06
В Москве возобновились работы по капитальному ремонту многоквартирных домов 17:00
Лимит по льготной сельской ипотеке планируется увеличить до 5 млн рублей 16:50
МИСиС запускает уникальную программу переподготовки преподавателей 16:49
Чиновник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины 16:37
Пассажирка самолета Мурманск - Москва заплатит за курение 213 тысяч 16:10
Соцсети удалили до 50% сообщений с призывами к участию в незаконных акциях 16:03
МИД РФ высказался о перспективах расширения нормандского формата по Украине 15:59
Новый российский модуль "Наука" запустят к МКС летом 15:59
Тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом 15:58
Макгрегор заработает за бой против Порье в пять раз больше соперника 15:55
Госдума оперативно рассмотрит поправки о возрастных ограничениях на госслужбе 15:53
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности 15:43
За отравление детей в Буйнакске арестован директор "Водоканала" 15:27
В России откроется первый Центр эмоционального образования 15:24
В Москве продлен желтый уровень погодной опасности 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 17:47
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен Москвы высказалась о манипуляциях сознанием детей

Текст: Елена Яковлева
Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве - специально для "РГ":

- Почему "Гаврош" и Белеет парус одинокий" - это истории про детский подвиг, а сегодняшние митинги и подростки - технологии и манипуляции?

Кузнецова: Организаторы незаконных акций используют детей как живой щит

Это невероятно циничная борьба добра и зла, как в "Дневном дозоре". Это стопроцентный охват аудитории. Более того, люди старшего возраста этих роликов не видят, потому что фильтры выставлены именно на подростков.

Тему обсуждают все мои знакомые, у кого есть дети-подростки. Мне звонили взрослые и говорили, что подписаны на TikTok, но этой информации не видят. Роскомнадзор, конечно, разберется, но, к сожалению, это все потом. На опережение действовать не получается.

Конечно, многое должна объяснять семья, школа. Но родителям некогда, а школа опаздывает. Сегодня слабо работает и правовое просвещение. Мы могли бы сказать: ребят, одно ваше необдуманное движение - и оно может отразиться на вашей жизни. Но мы стесняемся об этом говорить: ой, нельзя же пугать детей. Мы все время извиняемся. И вроде бы сегодня есть общественные движения, настроенные на созидание и добрые дела. Есть волонтерство, есть детские советы. Но это определенный круг ребят, которые уже заточены социально. Они сами пишут сверстникам в Facebook: "Ребята, остановитесь!" Но мы-то сейчас говорим о тех детях, которые никогда этой темы не касались, и тут они получают агрессивную информацию, им говорят: "Ребята, в ваших руках будущее!" Конечно, я пойду. В моих же руках будущее! Возможно, если бы мы, учителя, каждый день говорили: "Ребята, в ваших руках будущее", а не "Вы плохо учитесь", - то, может быть, дети по-другому чувствовали бы себя в этом мире.

Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность

И главное: по большому счету, подростку все равно против чего протестовать. Это особенность детской подростковой психики. Люди, которые призывают принять участие в митингах отлично понимают подростковое "А Баба-Яга против". Меня как директора школы, педагога, мать и бабушку возмущает, что мы стесняемся своих героев, скромно говорим о них. А здесь люди не стесняются. И в этой войне мы проигрываем. Нам стыдно играть на чувствах подростках, на их возрастных гормонах. Мы ответственные люди и мы понимаем, что строить историю на физиологических временных особенностях подростках нельзя. Этот дух противоречивости пройдет.

Историю нужно строить на духовных ценностях. Спросите любого подростка, ведь он ничего не понимает в политике. И этот цинизм меня очень раздражает. Если бы меня в подростковом возрасте представить в сегодняшней ситуации, я бы, наверное, тоже пошла. Потому что у меня множество "за": любопытно, у меня подростковое настроение "я против всех" и "я свободный человек, мне все можно".

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России