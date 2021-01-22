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22.01.2021 09:25
Рубрика: Общество

Год работы: москвичи обратились к электронной медкарте более 24 миллионов раз

Текст: Любовь Проценко
Уже год прошел с момента, когда москвичи получили доступ к электронной медицинской карте. Сейчас сервис продолжает набирать популярность - каждую неделю доступ к нему получают порядка 40 тысяч человек. Всего за год работы к ЭМК горожане обратились более 24 миллионов раз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В январе 2020 года мы сделали важный шаг на пути цифровизации здравоохранения - открыли москвичам доступ к электронным медицинским картам, в которых содержится вся информация о состоянии здоровья: от результатов различных исследований до семейного анамнеза. Теперь все медицинские сведения хранятся в цифровом виде. У такого формата масса преимуществ: ЭМК нельзя потерять, а вся информация доступна как врачу, так и пациенту. Прошел год, и мы можем подвести промежуточные итоги: сервис однозначно пользуется популярностью. За год работы к нему обратились 24 миллиона раз, из которых более 17 миллионов приходится на портал mos.ru, а оставшиеся 7 миллионов - на мобильную версию медкарты в приложении. При этом пользоваться медкартой на мобильном устройстве предпочитают уже более 530 тысяч москвичей. Еженедельно доступ к электронной медкарте получают на mos.ru порядка 40 тысяч человек. Летом мы открыли доступ к ЭМК в приложении для смартфонов, чтобы медицинские сведения в прямом смысле слова всегда были "под рукой". Сервис стал особенно полезен в период пандемии - в своей медкарте горожане получают результаты анализов на коронавирус, лабораторных и инструментальных исследований, в том числе КТ, выписки из стационаров, сведения о сделанных прививках и многое другое. Это однозначно удобно, ведь ранее нужно было обращаться в медучреждения, чтобы получить эти данные, а сейчас они доступны москвичам в любое время онлайн. За 12 месяцев мы сделали многое, и в наших планах - расширение функционала сервиса для горожан", - рассказывает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Всего горожане получили доступ к почти двум миллионам электронных медкарт, из которых 15% - детские. Сначала москвичи могли видеть протоколы осмотров врачей в поликлинике, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также выписки из стационаров. Затем в карте появились отдельные разделы, посвященные как детской вакцинации, так и с историей вакцинации взрослого населения. Для удобства в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" все документы из медкарты можно скачать и затем отправить через мессенджеры или электронную почту.

Горожане получили возможность загрузки сканов прививок и иммунодиагностических тестов, выполненных в частных и федеральных клиниках, и прочих медицинских документов. Также жители Москвы могут заполнить анкеты с личным и семейным анамнезом, просмотреть действующие рецепты, а также информацию о вызовах скорой помощи. В конце июня электронная медкарта стала доступна на смартфонах. Для этого необходимо скачать и установить на телефон мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО". Доступ к ЭМК необходимо предварительно оформить на mos.ru.

Кроме того, в электронную медкарту в раздел "Дневник здоровья" можно самостоятельно вносить показатели своего самочувствия. Лечащему врачу это помогает составить более полную картину о здоровье пациента. Для удобства предусмотрена возможность автоматической загрузки данных с гаджетов - для этого нужно просто настроить синхронизацию в приложении "ЕМИАС.ИНФО", которое будет передавать показатели здоровья в электронную медкарту из приложений Apple Health и Google Fit на смартфоне.

Всего "Дневником здоровья" воспользовались уже более 30 тысяч человек. При этом наибольшее число показателей передано в электронную медкарту с помощью гаджетов - более 95%. Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка до 18 лет можно на портале mos.ru. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Доступ будет предоставлен в течение пяти дней.

В центрах "Мои Документы" в зоне электронных услуг администраторы помогают посетителям заполнить форму заявки на открытие, отмену доступа к ЭМК и изменение номера телефона. Для получения доступа к карте пользователю понадобятся сведения о паспорте гражданина РФ, информация о полисе ОМС, а также нужно загрузить цветную фотографию с паспортом в руках (для "стандартных" учетных записей). Услуга востребована у горожан. Почти 400 тысяч человек обратились за помощью с оформлением к сотрудникам центров госуслуг.

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