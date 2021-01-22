Ярославские мастерицы пообещали связать варежки для Берни Сандерса

Ярославские мастерицы пригласили в гости американского сенатора Берни Сандерса, который посетил Ярославль в 1988 году вместе с супругой в медовый месяц, будучи мэром города Берлингтона.

Они пообещали связать ему новые варежки после того, как фото Сандерса с инаугурации президента США Джо Байдена, где он снят в варежках, разлетелось по социальным сетям с тегом #berniesmittens.

Как сообщает РИА Новости, в этот момент температура воздуха составила +6 градусов. И, как стало известно, варежки Сандерсу связала учительница из Вермонта Дженна Эллис, а нитки взяла из старых свитеров. Интерес к аксессуару начал расти - учительницу засыпали вопросами о том, сможет ли она обеспечить варежками других. Дженна Эллис написала в соцсети, что новых изделий у нее, к сожалению, нет.

Тогда исправить ситуацию и вызвались ярославские вязальщицы. Руководитель "Ремесленной палаты Ярославской области" Ирина Карлашова напомнила, что американский Берлингтон и Ярославль много лет являются городами-побратимами, причем стали они таковыми как раз после той поездки ныне сенатора Сандерса в древний российский город.