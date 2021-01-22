Москвичи из-за морозов начали раскупать валенки

Жители Москвы из-за морозной погоды стали чаще покупать зимнюю одежду и обувь. Об этом сообщили в пресс-службе популярной онлайн-платформы.

Уточняется, что с 1 по 19 января москвичи активно приобретали зимнюю обувь. В частности, ажиотажный интерес горожане проявили к валенкам - продажи выросли почти в пять раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на зимние тимберленды подскочил в 4,4 раза, причем мужчины покупали их вдвое чаще. Интерес к уггам подрос в 3,4 раза, а к "дутикам" - в 2,4 раза.

Раскупали москвичи и теплую одежду. "Самым популярным зимним товаром как у женщин, так и у мужчин оказалась утепленная куртка, - пишет агентство "Москва", ссылаясь на представителей компании. - Женщины потратили в 2,4 раза больше на зимние костюмы, а расходы мужчин на горнолыжные брюки выросли в 2,6 раза. Расходы на куртки от премиальных брендов увеличились на 24%, а на шубы из искусственного меха - на 57%".

Траты же на термобелье выросли в 3,2 раза. Причем чаще всего москвичи покупали его детям.