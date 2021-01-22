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22.01.2021 18:51

В Белгороде расселят жителей 16 аварийных домов

В Белгороде жители 16 аварийных домов переедут в новые квартиры. Как отметила на брифинге руководитель жилищного управления администрации города Наталья Бодякова, свои жилищные условия смогут улучшить 386 белгородцев.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

Она отметила, что процедура признания дома аварийным начинается с экспертизы его технического состояния. Выполняет ее специализированная организация по заявлению и за счет собственника. Следующий шаг - заявление в городскую межведомственную комиссию, которая с учетом экспертной оценки принимает решение признать дом аварийным и подлежащим сносу. После комиссия направляет предложение в областной департамент ЖКХ по включению дома в действующие программы переселения.

Из 16 домов, признанных аварийными, в областном центре десять будут расселены за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ до 2024 года. Еще два - дом №56 по проспекту Богдана Хмельницкого и дом №112 по Белгородскому проспекту - за счет застройщика. Компания "Респект" построит на их месте новое жилье.

Фото: Мэрия Белгорода
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Дома № 99 и № 101 по проспекту Славы, а также дом № 21 на Гражданском проспекте планируют расселить по договору о развитии застроенной территории с АО "Домостроительная компания" и ООО "Вега" соответственно. А дом № 36 на улице Нагорной расселят в рамках региональной программы.

Наталья Бодякова подчеркнула, что владельцам квартир в аварийных домах либо предоставляют равнозначное по площади и числу комнат жилье, либо выплачивают компенсацию, которая зависит от оценки стоимости прежней квартиры. Учитывается все - от расположения дома до стоимости сантехники и отделочных материалов.

Руководитель управления добавила, что в случае, когда переселение идет по договору о развитии застроенной территории, владельцы аварийного жилья договариваются о выплатах или предоставлении новых квартир с уже известными застройщиками. Многие белгородцы, пользуясь случаем, расширяют жилплощадь, меняют одну квартиру на две и решают другие жилищные вопросы.

Наталья Бодякова напомнила, что усовершенствовать механизмы расселения аварийного жилья призван принятый в конце минувшего года закон о комплексном развитии территории, однако, чтобы он заработал в муниципалитете, необходимо утвердить еще ряд нормативных актов как на федеральном, так и региональном уровнях.

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