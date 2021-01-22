В Москве отремонтируют Каширский тоннель

На юге Москвы начнется капитальный ремонт Каширского тоннеля, сообщает официальный портал мэрии.

Как сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, проектная документация предусматривает ремонт как самого тоннеля, так и прилегающих сооружений в районе Нагатино-Садовники.

Подрядчики отремонтируют и частично заменят балки перекрытия, установят новые плиты и гидроизоляцию. Также тоннель ждет отделка. На подъездах к Варшавскому шоссе обновлят асфальт.

Автомобилисты смогут проехать этот участок по подъездным путям. Чтобы их обустроить, временно уберут трамвайные пути. Максимальную скорость движения транспорта ограничат здесь до 40 километров в час. На дороге установят временные дорожные знаки и нанесут временную разметку.