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22.01.2021 12:33
Рубрика: Общество

В Москве появится 500 новых парковок для резидентов

Текст: Сергей Бабкин

В этом году в Москве количество парковочных мест для резидентов увеличится с 300 до 800, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Фото: РИА Новости
Регионы смогут увеличивать число парковок около домов

Парковки для резидентов вводятся, чтобы жителям окрестных домов было проще найти парковочное место. Для этого нужно оформить резидентные разрешения. Они помогают проще находить парковку у дома. Так считают 76 процентов москвичей, живущих в зоне действия платных парковок, отмечают в ведомстве.

За первые недели января москвичи отправили уже 68 заявок с просьбой создать новые парковки для резидентов. В частности, об этом просили жители Воронцовской улицы, Гороховского ереулка, Шелепихинского шоссе и других.

Подать заявку на создание парковок для резидентов можно по адресу resident@transport.mos.ru.

В регионах Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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