В Москве появится 500 новых парковок для резидентов

В этом году в Москве количество парковочных мест для резидентов увеличится с 300 до 800, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Парковки для резидентов вводятся, чтобы жителям окрестных домов было проще найти парковочное место. Для этого нужно оформить резидентные разрешения. Они помогают проще находить парковку у дома. Так считают 76 процентов москвичей, живущих в зоне действия платных парковок, отмечают в ведомстве.

За первые недели января москвичи отправили уже 68 заявок с просьбой создать новые парковки для резидентов. В частности, об этом просили жители Воронцовской улицы, Гороховского ереулка, Шелепихинского шоссе и других.

Подать заявку на создание парковок для резидентов можно по адресу resident@transport.mos.ru.