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22.01.2021 17:22
Рубрика: Экономика

В Москве проект Рублево-Архангельской линии метро вынесли на обсуждение

Текст: Сергей Бабкин

В сервисе "Активный гражданин" начались общественные обсуждения проекта Рублево-Архангельской линии московского метро, сообщает официальный портал мэрии.

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Согласно проекту, протяженность линии составит 12,65 километра. Проектировщики предложили разместить там следующие станции: "Звенигородская", "Карамышевская", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино" и "Липовая аллея".

"Благодаря новой ветке доступный транспорт получат жители районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники - это более 700 тысяч человек", - рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В перспективе, как уже писала "РГ", эту ветку могут соединить с Бирюлевской линией, проект которой сейчас тоже обсуждается.

Москвичи могут оставить свои предложения по проекту метро до 2 февраля через различные платформы сервиса "Активный гражданин".

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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