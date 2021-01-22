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22.01.2021 00:12
Рубрика: Экономика

Родные места

В Москве сняли лимит на покупку паркинга
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 12(8363)
Власти Москвы сняли ограничения на покупку машино-мест, принадлежащих городу. Как сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом, если раньше по преимущественному праву на семью можно было приобрести лишь два места, то теперь - сколько угодно.
На одно парковочное место легко могут претендовать девять покупателей. Фото: РИА Новости На одно парковочное место легко могут претендовать девять покупателей. Фото: РИА Новости
На одно парковочное место легко могут претендовать девять покупателей. Фото: РИА Новости

Как уже писала "РГ", с 1 января 2017 года машино-место считается ровно такой же собственностью, как квартира или комната. Его можно подарить, продать, сдать, обменять и все это официально на основании документов. В Москве одна часть машино-мест в подземных парковках или в многоуровневых паркингах рядом с домами частная, а другая государственная. Периодически город как собственник эти места продает через электронные площадки. Что это дает? Во-первых, освобождает дворы от машин. Во-вторых, горожане получают шанс сэкономить на покупке сотни тысяч, а в отдельных районах - и миллионы рублей. И хотя сейчас мэрия взяла курс на приоритет общественного транспорта, каршеринга и такси, многие семьи по-прежнему нуждаются в машино-местах. Конкуренция на торгах по паркингам достигает девяти заявок на один лот.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Часть мест город продает по так называемому преимущественному праву. В этом случае даже при большой конкуренции машино-место достанется тому, кто является собственником квартиры в ближайшем доме или живет в ней по договору соцнайма. Недавно вступило в силу постановление правительства Москвы, которым убирается лимит "одна семья - две машины". "Таким образом, расширяется программа по обеспечению москвичей парковками с господдержкой, - рассказал замгендиректора Центра управления городским имуществом Александр Окунев. - Новая инициатива правительства Москвы позволяет жителям одной квартиры приобрести неограниченное количество машино-мест".

В ближайшее время по преимущественному праву будут проданы машино-места в шести локациях на западе, юге и в центре города. Как раз продажи в центре превосходно иллюстрирует преимущество покупки места у города. Здесь выставляются на продажу "квадраты" в доме N 27 на Новом Арбате. Это один из самых фешенебельных районов мегаполиса. Средняя стоимость места в крытых паркингах - порядка 4 млн руб. А в данном случае город в зависимости от площади мест ставит ценник от 1 до 2,4 млн руб. Порой и в других районах жители могут купить место по ценам, которые в два-три раза ниже рыночных. А то и вовсе почти даром. В прошлом году такой случай был на северо-западе. Машино-место в 16 "квадратов" продавали без объявления цены, и участник торгов купил его за 5,6 тыс. руб.

Чтобы приобрести машино-места по преимущественному праву, нужно зарегистрироваться на портале roseltorg.ru. Понадобятся паспорт, выписка из ЕГРН, а если квартира в соцнайме, то копия этого договора либо выписка из домовой книги. Выписка из ЕГРН должна быть выдана не ранее чем за три месяца до подачи заявки. Время приема заявок ограничено, кто раньше подал, тот и купит "квадраты" в паркинге. При покупке можно использовать кредитные средства.

Популярность городских машино-мест растет: в 2020 году было продано 453 таких лота, почти в 2,5 раза больше, чем в 2019-м.

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