В Москве возобновились работы по капитальному ремонту многоквартирных домов

На время новогодних каникул работы по капремонту домов в столице были приостановлены. Сейчас они возобновлены. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Как напомнили в комплексе, зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем в условиях отопительного сезона. К ним относят ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов, замена лифтового оборудования и ремонт подъездов. К слову, в нынешнем году в рамках региональной программы капитального ремонта в столице планируется заменить более трех тысяч лифтов.

Ремонт фасадов и плоских крыш начнется с приходом тепла. Работы по замене внутридомовых систем отопления, включая стояки и отопительные приборы в квартирах, стартуют не раньше завершения отопительного сезона.