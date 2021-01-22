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22.01.2021 17:00
Рубрика: Экономика

В Москве возобновились работы по капитальному ремонту многоквартирных домов

Текст: Ирина Огилько

На время новогодних каникул работы по капремонту домов в столице были приостановлены. Сейчас они возобновлены. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Фото: iStock
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Как напомнили в комплексе, зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем в условиях отопительного сезона. К ним относят ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов, замена лифтового оборудования и ремонт подъездов. К слову, в нынешнем году в рамках региональной программы капитального ремонта в столице планируется заменить более трех тысяч лифтов.

Ремонт фасадов и плоских крыш начнется с приходом тепла. Работы по замене внутридомовых систем отопления, включая стояки и отопительные приборы в квартирах, стартуют не раньше завершения отопительного сезона.

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