Новости

Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность 14:10
В суд передано дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве 13:57
Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады 13:50
В столичной полиции рассказали, как будут пресекать нарушения на улицах 13:50
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена 13:47
В Москве врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации 13:42
Врач-кардиолог дал советы по профилактике тахикардии на дому 13:40
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток - 2" 13:29
В Татарстане завели дело по факту взрыва на нефтезаводе 13:24
В Госдуме опровергли повышение тарифов на мобильную связь 13:17
Банк ДОМ.РФ запустил проектное финансирование на индивидуальные дома 13:11
На Урале адвоката осудили за аферу с жильем и землей на 13 млн рублей 13:04
В Волгограде семье погибшего полицейского вручили орден 13:04
Скончалась актриса из "Остаться в живых" и "Вавилона-5" Мира Фурлан 13:02
Министр обороны США резко высказался об истребителе F-35 12:39
В Москве появится 500 новых парковок для резидентов 12:33
В России объявлен конкурс на создание при вузах спецшкол-интернатов 12:32
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов" 12:31
МИД РФ: Москва не оставит без ответа высылку дипломата из Албании 12:19
В пилотных регионах создадут более полную базу данных о недвижимости 12:11
Доступ в интернет получили 26,6 тысячи социальных объекта 12:10
В Сирии началось строительство храма Святой Софии 12:01
Сирийские средства ПВО отразили авиаудары Израиля 11:52
Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена 11:46
Вирусолог рассказал об ограничениях после прививки от COVID-19 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 13:42
Рубрика: Общество

В Москве врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации

Текст: Сергей Бабкин

Врачи столичной больницы имени Виноградова спасли пациенту руку, временно пришив ее к животу.

Фото: iStock
Астраханские врачи спасли упавшего с 30-метровой вышки рабочего

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения, мужчина травмировал руку на стройке. Образовалась сильная гематома, но он решил, что все пройдет само. Однако через несколько дней мужчина все-таки обратился к врачу, так как почувствовал себя плохо. Это уже проявлялась интоксикация, и пациента экстренного направили в реанимацию клиники имени Виноградова.

Во время первой операции врачи удалили на руке участки некроза, но шансов на спасение конечности было крайне мало, фактически там оставались только мышцы. Хирурги приняли решение провести так называемую итальянскую пластику. На животе выделяют лоскут кожи, подкожной клетчатки и к ним временно пришивается рука. Пациент как бы является донором для самого себя.

Неделю пациент провел в реанимации, пока не прошла интоксикация. Затем руку вернули на прежнее место. После еще одной операции рука получила полную свободу.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток - 2"
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России