В Москве врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации

Врачи столичной больницы имени Виноградова спасли пациенту руку, временно пришив ее к животу.

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения, мужчина травмировал руку на стройке. Образовалась сильная гематома, но он решил, что все пройдет само. Однако через несколько дней мужчина все-таки обратился к врачу, так как почувствовал себя плохо. Это уже проявлялась интоксикация, и пациента экстренного направили в реанимацию клиники имени Виноградова.

Во время первой операции врачи удалили на руке участки некроза, но шансов на спасение конечности было крайне мало, фактически там оставались только мышцы. Хирурги приняли решение провести так называемую итальянскую пластику. На животе выделяют лоскут кожи, подкожной клетчатки и к ним временно пришивается рука. Пациент как бы является донором для самого себя.

Неделю пациент провел в реанимации, пока не прошла интоксикация. Затем руку вернули на прежнее место. После еще одной операции рука получила полную свободу.