В Нововоронеже открыт кабинет охраны зрения детей

На базе Клинической больницы № 33 Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ "КБ №33 ФМБА") заработал кабинет охраны зрения детей.

Помощь в открытии нового кабинета охраны зрения оказала Нововоронежская АЭС. По просьбе родителей и медиков руководство атомной станции вышло с инициативой в Концерн "Росэнергоатом", который выделил 5,7 млн рублей для приобретения оборудования и подготовки кадров.

"Нововоронежская АЭС стоит на страже здоровья не только своих работников, но и жителей атомграда. Мы рады, что в Нововоронеже появился современный кабинет охраны зрения детей, которого все давно ждали", - сказал директор Нововоронежской АЭС, депутат Воронежской областной Думы Владимир Поваров.

"Несмотря на все трудности 2020 года, мы вовремя провели все закупочные процедуры, завершили монтаж оборудования, и готовы к приему наших маленьких пациентов", - добавил главный врач КБ №33 Геннадий Ролдугин.

Кабинет оснащен новейшим диагностическим и лечебным оборудованием для лечения и предотвращения развития офтальмологических нарушений у детей. Здесь будут наблюдать детей с различными формами патологии органов зрения, а также проводить профилактические процедуры тем, у которых нет патологии, но есть синдром усталости глаз.

По словам медиков, сейчас в Нововоронеже на учете стоят более 350 детей с нарушением зрения, и с каждым годом эта цифра увеличивается. После корректирующего детского сада, который есть в городе атомщиков, дети смогут продолжить курс лечения в новом кабинете охраны зрения на базе КБ №33.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru