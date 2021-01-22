Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов

Столичные власти обратились к федеральному правительству с предложением снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса. Минэкономразвития поддержало эту идею, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, из-за коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений рестораны продолжают испытывать серьезные трудности. Этот бизнес, напомнил Ефимов, числится в списке наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

"На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты - мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение, - сказал РИА Новости заммэра столицы. - Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли".