На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили самолет-"нарушитель"

На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату условного противника.

Роль нарушителя выполнял один из самолетов МиГ-31. Он на сверхзвуковой скорости и большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство страны на расстояние ракетного удара.

"На перехват условного противника по тревоге был поднят экипаж всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31, который выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем провел по ней электронный пуск ракет класса "воздух-воздух", - сообщает пресс-служба ВВО.

Цель была уничтожена на заданном рубеже.

Тренировки по перехвату воздушных целей является важным элементом подготовки летчиков-истребителей МиГ-31 к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.