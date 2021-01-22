Прокуратура проверит аварийную посадку вертолета на Чукотке

Дальневосточная транспортная прокуратура проверит инцидент в аэропорту Кепервеем на Чукотке. В пятницу утром вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку.

Известно, что воздушное судно, принадлежащее АО "Национальная служба санитарной авиации", выполняло санитарный рейс в Певек. Сразу после взлета в одном из двигателей упало давление масла, после чего командир принял решение вернуться на аэродром.

На борту находились 3 члена экипажа и врач, пострадавших нет, фюзеляж судна не поврежден.

Северо-Восточным межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование инцидента. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, сообщается на сайте ведомства.