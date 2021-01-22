В Якутии два ребенка погибли при пожаре в жилом доме

В селе Хатылыма Мегино-Кангаласского района Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном жилом двухквартирном доме.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС РФ в пятницу, информация о возгорании поступила 21 января около семи часов вечера. К тушению приступила добровольная пожарная команда, которая есть в маленьком селе. В помощь ей прибыли огнеборцы из сел Хаптагай и Майя. Но к этому времени дом горел открытым огнем по всей площади.

В ходе тушения пожарными были обнаружены тела двух детей 2014 и 2016 годов рождения.

Для выяснения причин и обстоятельств пожара на месте происшествия работают дознаватели МЧС, следователи и криминалисты.