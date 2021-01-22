Видео: На Колыме у браконьеров изъяли семь краснокнижных кречетов

Уголовное дело возбуждено против двоих подозреваемых в незаконном отлове соколов-кречетов в Магаданской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, двое мужчин прибыли из Алтайского края и Тюменской области. На побережье Охотского моря в районе села Тахтоямск Ольского городского округа с 16 октября по 10 ноября прошлого года браконьеры отловили семь кречетов, занесенных в Красную книгу РФ, как особо ценный вид птиц, добыча которых запрещена.

Злоумышленники на частном вертолете доставили добычу в пригород Магадана, а затем на автомобиле перевозили птиц к месту временного хранения. Подозреваемых задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Восточному арктическому району.

"По предварительной оценке, вред, причиненного объектам животного мира составил почти восемь миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

Будет проверена информация о намерении фигурантов сбыть кречетов в одну из арабских стран. Все птицы возвращены в естественную среду обитания.