Во Владивостоке на женщину с коляской упала ледяная глыба

Во Владивостоке с крыши дома по улице Кирова рухнула глыба льда. В это время рядом находилась женщина с коляской, в которой находился ребенок.

По данному факту начата доследственная проверка, сообщает СУ СК по Приморскому краю. Следователи проверяют появившуюся в местных СМИ и соцсетях информацию о том, что при падении ледяной массы женщина получила ушибы. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

Следственные действия проводятся по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.