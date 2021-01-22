Во Владивостоке состоится мировая премьера оперы "Идиот"

Постановка на Приморской сцене Мариинского театра приурочена к 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского. Музыку к опере, которая прозвучит в концертном исполнении, написал петербургский композитор Александр Смелков.

Это его вторая опера по произведениям Достоевского. В 2008 году состоялась премьера "Братьев Карамазовых", которую Александр Смелков написал по заказу Мариинского театра. Она с успехом прошла в России и за рубежом. Соавтором оперы "Идиот" стал известный российский либреттист Юрий Димитрин, с ним же Смелков работал над "Братьями Карамазовыми".

- Юрий Димитрин был замечательным человеком и литератором. Он получил техническое образование, но увлекался литературой, общался с кругом поэтов Иосифа Бродского, писал стихи. Однажды его попросили написать для музыкального театра, и это стало делом его жизни. Далеко не каждый прекрасный литератор и драматург чувствует специфику музыкального театра, а у Юрия Георгиевича был этот дар. Как он шутливо говорил, "либреттист должен слышать музыку до музыки", - рассказал композитор.

Работа над оперой длилась около пяти лет. Даже имея на руках готовое либретто, Александр Смелков перечитывал роман и литературу о нем. По его мнению, произведения Достоевского отличает страстность высказываний героев, необыкновенная конфликтность, заряженная в его сценах.

- Все начинается достаточно спокойно, а заканчивается всегда скандалом, музыкальной кульминацией. Этот нерв, постоянный пульс, конфликт, заострение, - то, что необходимо для оперы. Задача музыки - дать какие-то эмоциональные подтексты, чтобы целостность восприятия ситуации героев сохранялась. Если отдельно прочитать либретто, оно покажется куцей выжимкой из романа, но музыка наполняет все эмоциональным содержанием, - подчеркнул композитор.

По его мнению, творчество Достоевского, рассматривающего краеугольные вопросы бытия, вопросы духа, Бога, веры, человечности, по-прежнему современно и не теряет своей актуальности.

Музыкальный руководитель и дирижер премьеры - главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков. Хормейстер - Лариса Швейковская, ответственный концертмейстер - Ольга Крукович.

- Я счастлив поработать с сыном, он очень много мне помогал. Но первое исполнение - серьезный процесс, во время которого возникают разные вопросы и нюансы. Конечно, я волнуюсь, как все будет звучать, - поделился переживаниями накануне премьеры Александр Павлович.

Первый спектакль состоится в пятницу - 22 января, второй - 24 января.