Опубликовано видео допроса подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

Сотрудники ФСБ предотвратили в Башкирии террористический акт против правоохранителей и задержали готовившего его гражданина РФ. Центр общественных связей спецслужбы опубликовал видеозапись допроса подозреваемого и кадры оперативных действий.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в результате проведенных спецслужбой мероприятий был задержан гражданин России 1995 года рождения, который готовил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. В тайнике, который оборудовал предполагаемый террорист, было обнаружено оружие с боеприпасами и компоненты самодельного взрывного устройства.

"В данном месте я должен был получить оружие и самодельное взрывчатое устройство", - говорит задержанный на кадрах оперативного видео. На вопрос оперативника, с какой целью? Он ответил: "Для взрыва людей".

После чего взрывотехник с помощью веревки вытащил закопанный в снегу пакет. Там оказалось взрывное устройство и обрез ружья с патронами.

В мобильном телефоне мужчины, личность которого не разглашается в интересах следствия, были обнаружены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Эта переписка, как отметили в ФСБ, изобличает преступные намерения задержанного. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.