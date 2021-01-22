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22.01.2021 07:23
Рубрика: Происшествия

В Башкирии четыре человека погибли в аварии с фурой

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

22 января в Уфимском районе Башкирии около деревни Шамонино при столкновении автомобиля с фурой погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

В Башкирии два человека погибли в ДТП

Сообщается, что авария произошла в 5:35 по московскому времени на 1483 километре автодороги М5 "Самара-Уфа-Челябинск". Volkswagen Polo двигался в направлении Челябинска и столкнулся с встречным грузовым автомобилем Mercedes. За рулем легкового автомобиля, по предварительной информации, была женщина. Ее пассажирами были мужчина и двое детей.

Все четверо погибли на месте. Их деблокировали спасатели Госкомитета РБ по ЧС.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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