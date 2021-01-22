В Башкирии предотвратили теракт

В Башкирии готовилось вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Теракт предотвратили сотрудники Федеральной службой безопасности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В результате проведенных мероприятий был задержан 25-летний гражданин России, который занимался подготовкой вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Пока личность террориста в интересах следствия не разглашается. Сообщается, что в тайнике задержанного были найдены компоненты самодельного взрывного устройства и огнестрельное оружие с боеприпасами. Кроме того, в телефоне мужчины оперативники обнаружили инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам".