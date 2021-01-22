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22.01.2021 13:05
Рубрика: Происшествия

В ГСУ СК прокомментировали приговор чиновникам из Ульяновска

Текст: Наталья Козлова
В пятницу Главное следственное управление СК России прокомментировало приговор высокопоставленным чиновникам из Ульяновска. Это преступление расследовал центральный аппарат ведомства.

На скамью подсудимых сели бывший председатель Законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов, бывшие министры здравоохранения области Рашид Абдуллов и Павел Дегтярь, генеральный директор АО "УльяновскФармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Все эти граждане признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Абдуллов и Дегтярь признаны виновными еще и по одной статье - "неисполнение приговора суда".

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что весной 2017 года все перечисленные граждане "объединились для совершения хищения денежных средств, выделяемых для реализации государственных программ Ульяновской области в сфере здравоохранения". Тихонов, Абдуллов и Дегтярь были не рядовыми чиновниками в органах госвласти региона. Они обязаны были контролировать деятельность медицинских учреждений области, но ничего не сделали для пресечения "фактов проведения отдельными учреждениями самостоятельных закупок, минуя министерство".

Оказывая давление посредством предупреждения руководителей подконтрольных медицинских учреждений о неизбежном привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, они вынуждали представителей медучреждений к заключению контрактов и договоров с АО "Ульяновскфармация" на поставку согласно спецификациям кислорода медицинского, объяснили в ведомстве.

По итогам проведенных торгов руководители медицинских учреждений Ульяновской области были введены в заблуждение, в течение 2017 года и вплоть до января 2018 года заключали государственные контракты и договоры на поставку кислорода с "Ульяновскфармация" на 10,4 миллиона рублей.

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Эти деньги были переведены на организации, аффилированные Когану. А общее руководство фирмами вели фигуранты уголовного дела. Эти миллионы - прямой ущерб бюджету области. СК установило, что Тихонов, Абдуллов, Коган, Кузнецова, "а также иные лица, содействовавшие им", распорядились миллионами по своему усмотрению.

Суд с этими доказательствами согласился. Приговором суда Тихонов получил пять лет лишения свободы, Абдуллову и Когану назначено по четыре года лишения свободы каждому, Кузнецова проведет в колонии 3,5 года, Дегтярь - два года лишения свободы условно.

К этим срокам добавлены штрафы от 700 тысяч рублей до одного миллиона.

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