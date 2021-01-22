В Ижевске в пострадавшие из-за аварии дома начали подавать тепло

В Ижевске в пострадавшие из-за аварии на теплосети здания начали подавать тепло. Объект отремонтировали к 11.00 по местному времени, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Во время работ энергетики контролировали температуру в помещениях, ниже плюс 18 градусов по Цельсию она нигде не опустилась. Во второй половине дня специалисты повторно проверят температуру в домах.

- Планируется, что подача тепла к домам полностью будет завершена не позднее 17.00. При отсутствии тепла или низкой температуре в помещениях необходимо сообщить об этом в свои УК или ТСЖ, - говорится в сообщении.

Напомним, авария на теплосети произошла этой ночью в районе дома №101 по улице Союзной. Отопление отключили в 140 зданиях, среди которых 125 многоквартирных домов, 10 школ и шесть детских садов.