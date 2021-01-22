В Нижегородской области заморозят цены на яйца

Власти Нижегородской области планируют подписать соглашение с производителями яиц и торговыми сетями для того, чтобы зафиксировать максимальную цену на яйца категории С1. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян.

В первую очередь соглашение коснется продукции местного производства и реализуется в рамках проекта "Покупай нижегородское". Категория С1 была выбрана как наиболее востребованная у покупателей.

Вопрос о том, какая именно стоимость будет зафиксирована в качестве максимальной, пока прорабатывается. Андрей Саносян пояснил, что цены у разных производителей в различных сетевых магазинах сильно отличаются.

"Мы обеспокоены ростом цен, который фиксируется на этот товар в регионе в последнее время", - подчеркнул он.