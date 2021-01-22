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22.01.2021 16:55

В Оренбуржье наградили компании высокой социальной эффективности

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбурге состоялась церемония награждения победителей конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Лучшей сразу в пяти номинациях признана компания "Газпром добыча Оренбург".
Получив награду из рук губернатора Дениса Паслера, гендиректор "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев подчеркнул, что предприятие не остановится на достигнутом. Фото: Компания "Газпром добыча Оренбург" Получив награду из рук губернатора Дениса Паслера, гендиректор "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев подчеркнул, что предприятие не остановится на достигнутом. Фото: Компания "Газпром добыча Оренбург"
Получив награду из рук губернатора Дениса Паслера, гендиректор "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев подчеркнул, что предприятие не остановится на достигнутом. Фото: Компания "Газпром добыча Оренбург"

Предприятие стало победителем в номинациях: "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы", "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности", "За лучшие условия труда работников с семейными обязанностями в организациях производственной сферы".

Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург"
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Кроме того, газодобытчики заняли второе место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

- Победители конкурса демонстрируют высокую социальную направленность оренбургского бизнеса. Это работодатели, заинтересованные не только в прибыли, но и в стремлении сделать жизнь оренбуржцев лучше. В таких компаниях коллектив относится к делу, как к собственному, а сотрудники нацелены на профессиональный рост, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Лидер региона поблагодарил участников конкурса за социальную работу.

- Эти награды важны для нашего предприятия. Это колоссальный труд всего коллектива, - подчеркнул генеральный директор компании "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев. - Мы не останавливаемся на достигнутом и намерены повышать эффективность работы с персоналом.

Справка "РГ"

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится в России с 2000 года. Он проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровне. В 2020 году для участия в 7 номинациях регионального этапа конкурса поступили 23 заявки от предприятий и организаций Оренбуржья. Победителями стали 9 предприятий. ООО "Газпром добыча Оренбург" номинировано на федеральный этап по пяти номинациям, в которых предприятие удостоено первого места.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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