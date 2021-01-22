В пилотных регионах создадут более полную базу данных о недвижимости

Эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости будет запущен в этом году в четырех регионах России.

Такой ресурс обеспечит интеграцию информационных систем о земле и недвижимости федеральных ведомств и региональных органов власти, отметил на встрече с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Цель этого информационного ресурса, сообщает пресс-служба ведомства, - сбор и сопоставление данных об объектах, которые содержатся в Едином госреестре недвижимости, единой электронной картографической основе, федеральном фонде пространственных данных, федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса и государственном адресном реестре и прочих.

Информация позволит вовлечь в оборот неиспользуемые объекты, повысить достоверность сведений об имуществе, исключит дублирование данных.

Эксперимент стартует в Татарстане, Пермском, Краснодарском краях и Иркутской области. В Татарстане, по словам Минниханова, будет сформирован оперативный штаб, в который войдут представители ряда министерств и ведомств.