В Татарстане при взрыве на нефтезаводе погибли два человека

В селе Большое Нуркеево Сармановского района РТ на площадке одной из нефтяных компаний республики произошло ЧП. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Во время испытания воздухом установки предварительного спуска воды разорвалась ее емкость. В результате погибли два человека, один получил ранения.

На место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская. Надзорное ведомство проверяет соблюдение правил безопасности при производстве работ.