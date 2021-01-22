Новосибирск станет "Новогодней столицей России" в 2022-2023 годах. С таким предложением выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а Министерство культуры РФ поддержало инициативу.

Предполагается, что новый статус позволит привлечь большее внимание к столице Сибири на федеральном уровне в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, к масштабному спортивному событию ведется строительство новой ледовой арены, станции метро "Спортивная", четвертого моста через реку Обь, системы дорожно-транспортных развязок, нового терминала аэропорта Толмачево.

- Подготовка к Молодежному чемпионату мира вошла в активную фазу и будет только набирать обороты. Это событие должно стать праздником не только для гостей, любителей хоккея из других регионов и стран, но в первую очередь - для новосибирцев. Так как по календарю игр матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы, мы предложили сделать Новосибирск в 2023 году новогодней столицей России. Наша инициатива была поддержана. Теперь основная задача - подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе - как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим, - подчеркнул глава региона Андрей Травников.

Губернатор поручил минкультуры Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска разработать подробный план мероприятий по подготовке масштабного культурного события федерального уровня - проведению в Новосибирске празднований в статусе "Новогодней столицы России".