В каких школах появятся советники по воспитанию

Пилотными регионами, где в школах появятся новые должности, станут Омская, Брянская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области. А еще город Севастополь, Ставропольский край. Новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в этих регионах уже с 1 марта.
- Сегодня официально стартует конкурс по отбору советников, помощников директоров школы по воспитательной работе, - цитирует Сергея Кравцова РИА Новости. - Мы даем старт конкурсу "Навигаторы детства", который сформирует для школы кадровый резерв педагогов системы воспитания.
Принять участие в отборе смогут все, кто уже имеет педагогический опыт без ограничения по возрасту и стажу работы.
По словам министра, главная задача воспитательной работы - в том, чтобы школьник умел делать осознанный выбор, понимал и знал свою "малую" и "большую" родину, уважительно относился к сверстникам, родителям, учителям. Воспитание - это формирование ценностей, которые делают школьника счастливым, успешным в жизни.
Он добавил, что ставка советника директора по воспитательной работе составит 0,2% ставки педагога. Доплата составит 15 тысяч рублей.