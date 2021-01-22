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22.01.2021 12:45
Рубрика: Общество

В каких школах появятся советники по воспитанию

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения объявило старт конкурса "Навигаторы детства", который позволит отобрать кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Пилотными регионами, где в школах появятся новые должности, станут Омская, Брянская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области. А еще город Севастополь, Ставропольский край. Новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в этих регионах уже с 1 марта.

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- Сегодня официально стартует конкурс по отбору советников, помощников директоров школы по воспитательной работе, - цитирует Сергея Кравцова РИА Новости. - Мы даем старт конкурсу "Навигаторы детства", который сформирует для школы кадровый резерв педагогов системы воспитания.

Принять участие в отборе смогут все, кто уже имеет педагогический опыт без ограничения по возрасту и стажу работы.

По словам министра, главная задача воспитательной работы - в том, чтобы школьник умел делать осознанный выбор, понимал и знал свою "малую" и "большую" родину, уважительно относился к сверстникам, родителям, учителям. Воспитание - это формирование ценностей, которые делают школьника счастливым, успешным в жизни.

Он добавил, что ставка советника директора по воспитательной работе составит 0,2% ставки педагога. Доплата составит 15 тысяч рублей.

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