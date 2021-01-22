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22.01.2021 11:25

Транснефть - Западная Сибирь получила патент на мобильный распределительный щит

Получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на полезную разработку "Мобильный распределительный щит". Права на разработку принадлежат ПАО "Транснефть", АО "Транснефть - Западная Сибирь" и АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ).

Полезная модель предназначена для оперативного развертывания системы временного электроснабжения с обеспечением современных требований электробезопасности на строительных площадках, а также при проведении аварийно-восстановительных, сварочных, ремонтных работ.

Элементы управления оборудования, подключаемого к мобильному щиту, необходимые работнику для использования, смонтированы с возможностью доступа к ним с внешней поверхности корпуса, что значительно облегчает процесс организации временного электроснабжения. На внешней поверхности корпуса установлены светосигнальные лампы, что позволяет визуально определять потребители, на которые подается напряжение питания. При аварийном отключении срабатывает светозвуковая сигнализация. Конструкцией предусмотрена защита от пыли и влаги, а также возможность объединения шкафов с системой постоянного контроля концентрации паров углеводородов. Данная система обеспечивает безопасность проведения работ во взрывоопасных зонах.

Конструкция мобильного распределительного щита выполнена из стальных материалов с повышенными прочностными характеристиками. За счет складных ножек опоры уменьшаются общие габариты мобильного щита при транспортировке. Наличие дополнительной стальной рамы защищает корпус и элементы щита от повреждений во время использования и при его транспортном перемещении. Это увеличивает время безотказной работы оборудования за счет снижения вероятности внешних повреждений.

На сегодняшний день опытная эксплуатация мобильного распределительного щита успешно завершена, планируется его внедрение на производственных площадках организаций системы "Транснефть".

Внедрение инновационных предложений и образцов оборудования - важное направление деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" в части реализации программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок ПАО "Транснефть". За 2020 год Роспатентом были зарегистрированы исключительные права на 5 объектов интеллектуальной собственности на имя АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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